TATİLDE İNTERNETE ÖZGÜRCE ERİŞMENİN KEYFİNİ YAŞAYIN

Geleceğin teknolojisini bugünden sunan AirTies, kablosuz alan genişletici Air 4443 ile tatilde ailece sınırsız internet deneyimini yaşamanızı sağlıyor.

Evinizdeki kablolu modeminize bağlayacağınız Air 4443 sayesinde internetinizi kablosuza dönüştürebilir ve tüm cihazlarınız ile özgürce internete bağlanabilirsiniz.

Eğer yazlığınızda internetiniz yoksa GSM operatörünüzden aldığınız VINN, Vodem veya Jet cihazlarınızı Air 4443’e takıp, interneti tek bir bilgisayar ile sınırlamadan tüm aileniz ile paylaşmanın zevkini yaşarsınız.

USB tak&paylaş özelliği, USB 3G desteği ve kablonet kullanıcıları için router özelliği ile Air 4443 size 3’ü bir arada çözüm üretiyor.

Air 4443’ün Medya Sunucu özelliği ile USB portuna bağlayacağınız harici diskinizdeki fotoğraf, film ve müzik içeriklerine akıllı tabletinizde, akıllı telefonunuzdan ve laptopınızdan kablosuz olarak erişmeniz mümkün.

Sahip olduğu 802.11n ile 300 Mbps’ye varan hızlarda kablosuz veri taşımanıza olanak sağlayan Air 4443 ile tatilde internetsiz kalmayın, internet keyfini özgürce yaşayın!