TASARIM PERFORMANSLA BULUŞTU

Arzum Marin ve Arzum Mercan Serileri ile artık mutfaklar da evin salonu kadar şık, alımlı ve gösterişli! Üstün performanslı Arzum Marin ve Arzum Mercan Serisi ürünleri özenli davetlerin ve keyifli sofraların garantisi!

Türkiye’nin lider elektrikli ev aletleri markası Arzum bir yeniliğe daha imza attı. Değişen tüketici beklentilerinden hareketle tasarım trendleri üzerine detaylı bir araştırma ve hazırlık sürecinden geçen Arzum, yeni Mercan ve Marin Serilerini kullanıcılarının beğenilerine sundu. Tostçu Lux Granite Tost Makinesi, Çay Sefası Çay Makinesi, Mırra Kahve Makinesi ve Prostick 1000 Blender set ürünlerinden oluşan Mercan ve Marin serileri şıklığı, tasarımı ve performansı aynı çatı altında buluşturması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Mutfak grubunun lider markalardan Arzum tasarım konusundaki iddiasını kuvvetlendirerek sürdürüyor. Kullanıcıları ile sürekli iletişim halinde olan ve onların beğenilerini, zevklerini, tercihlerini dikkate alan Arzum, tasarım konusunda uzman ekibi ve uluslararası üne sahip olan tasarım ofisleriyle ev içindeki bütün trendleri yakından takip ediyor ve bunları teknolojideki uzmanlığı ile buluşturarak elektrikli ev aletlerinde trendleri belirleyen ürünler geliştiriyor.

Pişirici grubu Pazar lideri Arzum, 49 yıllık deneyimini Arzum Mercan serisi ürünlerinden Arzum Tostçu Lux Granite Izgara ve Tost Makinesinde de gösteriyor. Yüksek çizilme direncine sahip 5 katmandan oluşan çift taraflı döküm granit plakaları sayesinde uzun süre aşınmıyor, yapışmıyor, daha sağlıklı ve ekonomik bir kullanım ömrü sağlıyor. Ürün kampanyaya özel 259 TL’ye sunuluyor.

Çay makinelerinin vazgeçilmesi Arzum, Arzum Mercan ve Arzum Marin serilerinde yenilenmiş tasarımı ile Çay Sefası’nı sunuyor. Hem çay makinesi, hem su ısıtıcısı olarak kullanılabilen Çay Sefası, geleneksel çay makinelerinin lezzetinin de ötesine geçecek bir demleme performansı sergiliyor, üstelik yüzde 90 enerji tasarrufu sağlayarak ve çift güvenlik sistemi sayesinde güvenle kullanım rahatlığını sunuyor. Arzum Çay Sefası’nın fiyatı ise 279 TL.

Türk Kahvesi makinesinde gözünü dünya pazarına dikmiş, bu konuda innovasyon ve tasarımda uç noktalarda işler yapan Arzum, aynı zamanda Türkiye’nin ilk elektrikli cezve üreticisi. Marin ve Mercan serilerinin parçası olan Arzum Mırra, doyumsuz sohbetlere eşlik eden közde kahveden alacağınız keyfin garantisini veriyor. Paslanmaz Çelik gövdesi sağlamlığın, kalitenin ve performansın garantisi iken, hem sağ hem sol el ile kullanım özelliği tüketici odaklı tasarımın göstergesi niteliğinde. Arzum Mırra Türk Kahvesi Robotu’nun fiyatı kampanya dahilinde 135 TL.

Gıda hazırlama kategorisinin pazar lideri konumunda olan Arzum, tamamen yeni tasarım kimliğinde geliştirdiği Prostick 1000 çubuk blender setinin 1000W’lık üstün motor gücü ile çırpıyor, parçalıyor, karıştırıyor ve hepsini saniyeler için de tam da arzu edilen kıvamda yapıyor. Arzum Prostick 1000 Çubuk Blender Seti kaymayı önleyici tabanıyla işleri kolaylaştırıyor, Turbo fonksiyonu ile işleri hızlandırarak zamandan tasarruf sağlıyor ve kampanya dahilinde 159 TL’den sunuluyor.