EN ŞIK ZEMİN KAPLAMALARI BU FUARDA SEÇİLECEK

14. Uluslararası Zemin Fuarı 30 Temmuz – 2 Ağustos 2015 tarihleri arasında Antalya’da hem yurtiçi hem dünya pazarları hedefiyle düzenleniyor.

Marka Fuarcılık tarafından 13 yıl üstün bir başarıyla düzenlenen Uluslararası Zemin Fuarı, yepyeni atılımlarla 30 Temmuz – 2 Ağustos 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenleniyor.

BÜYÜK İŞ FUARI, BÜYÜK PRESTİJ FUARI

Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerinin yanı sıra özellikle Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlayan Uluslararası Zemin Fuarı, hedef büyüterek yeni pazar arayışlarına cevap verebilmek amacıyla Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkelerinden de ziyaretçileri ağırlayacak.

BÜYÜK İTHALATÇILAR BÜYÜK TOPTANCILAR

Uluslararası Zemin Fuarı, dünyanın ve Türkiye’nin büyük zemin kaplaması üreticileri, ithalatçıları, ihracatçıları, toptancıları, perakendecileri, sektörün profesyonelleri ile mimarlar, mühendisler, dekoratörler, inşaat firması yöneticileri, fabrikaların, iş merkezlerinin, alışveriş merkezlerinin, otellerin, hastanelerin, eğitim kurumlarının satın alma yöneticileri ve nitelikli tüketiciler tarafından ziyaret edilecek.

DÜNYA ANTALYA’YA GELİYOR

Antalya, coğrafi konumu itibariyle İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Kıbrıs, Libya, Tunus, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelere çok yakındır. Ayrıca Türkmenistan, Kazakistan, Hindistan, Bangladeş, Moldova, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Avrupa’nın tüm ülkelerinden ulaşım çok kolaydır.

Bu nedenle fuara bu ülkelerden çok yoğun ziyaretçi beklenmektedir.

Katılımcı firmalar, ürünlerini sadece Türkiye pazarına değil, yukarıda belirtilen ülkelere de pazarlayıp, fuar süresince önemli ticari bağlantılar kurabileceklerdir.