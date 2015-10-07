CAHİDE SONKU MÜZİKALİ

Tiyatro Keyfi, Rain Man, Shakespeare’in Bütün Eserleri – Hafif Kısaltılmış, Öykülerden Oyunlar ve yetişkinlere kukla Romeo ve Juliet’ten sonraki yeni yapımı Cahide Sonku Müzikali’ni sergilemeye devam ediyor.



Topluluk, sanat ve özel yaşamı ile bir döneme damga vurmuş efsane sinema ve tiyatro oyuncusu, ilk Türk sinema yapımcısı ve yönetmeni Cahide Sonku’nun olağanüstü dramatik yaşam öyküsünü çağdaş bir müzikal melodram olarak sahneliyor. Gökhan Erarslan’ın yazdığı, Kemal Başar’ın yönettiği eserde Cahide Sonku’ya sahnede Nilüfer Açıkalın hayat veriyor.

Eser Ekim ayı boyunca 9, 16 ve 30 Ekim’de Borusan Oto Dolmabahçe Sahne’de, 24 Ekim’de ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde sergileniyor. Cahide Sonku Müzikali’nin üç aylık biletleri Biletix’te satışa sunuldu. Rezervasyon için gişe telefonu: 0538 2722379.

Cahide Sonku Müzikali

Yazan: Gökhan Erarslan

Reji ve dramaturji: Kemal Başar

Müzik: Orhan Enes Kuzu

Çevre ve ışık tasarımı: Yüksel Aymaz

Kostüm tasarımı: Canan Göknil

Cahide Sonku: Nilüfer Açıkalın

Sesleriyle: Erhan Yazıcıoğlu, Hakkı Ergök, Neslihan Yeldan

Ekim, Kasım, Aralık oyun programı ve biletler için Biletix… Rezervasyon ve toplu satış: 0538 2722379 ve satis@tiyatrokeyfi.com.tr

Tiyatro Keyfi tüm eserlerini sezon boyunca düzenli olarak her Salı, Perşembe ve Cuma günleri yeni evi Borusan Oto Dolmabahçe Sahne’de sergilemektedir. Turnelerimiz ve başka sergilemelerimizin duyuruları anlık olarak Tiyatro Keyfi’nin Facebook ve Twitter sayfalarından yapılmaktadır.